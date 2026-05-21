Parma Pettinà svela il retroscena su Cuesta | Ecco perché ci ha colpiti subito

A Parma, la decisione di affidare la panchina a Carlos Cuesta è frutto di un percorso che ha coinvolto diverse analisi e discussioni interne. La società ha valutato attentamente vari aspetti prima di prendere questa decisione, considerando le potenzialità del giocatore e l’impatto che avrebbe potuto avere sulla squadra. Pettinà ha rivelato alcuni dettagli sui motivi che hanno portato alla scelta, spiegando come siano state considerate molte variabili nel processo di selezione.

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