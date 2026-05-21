Parma Pettinà svela il retroscena su Cuesta | Ecco perché ci ha colpiti subito
A Parma, la decisione di affidare la panchina a Carlos Cuesta è frutto di un percorso che ha coinvolto diverse analisi e discussioni interne. La società ha valutato attentamente vari aspetti prima di prendere questa decisione, considerando le potenzialità del giocatore e l’impatto che avrebbe potuto avere sulla squadra. Pettinà ha rivelato alcuni dettagli sui motivi che hanno portato alla scelta, spiegando come siano state considerate molte variabili nel processo di selezione.
Dietro la scelta di affidare la panchina del Parma a Carlos Cuesta c’è stato un lungo lavoro di analisi, confronto e valutazione interna. A raccontarne i retroscena - per la prima volta a distanza di un anno - è stato Alessandro Pettinà, Director of Football del club crociato, intervenuto nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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