Parma Cuesta analizza | Gli episodi hanno determinato la partita Prendere il gol subito ci ha penalizzato

Il tecnico del Parma, Cuesta, ha commentato la partita contro il Torino, affermando che gli episodi chiave hanno influenzato il risultato finale. Ha sottolineato che il gol subito ha avuto un impatto negativo sulla squadra, determinando l’andamento della gara. Cuesta ha parlato delle dinamiche di gioco e di come alcuni eventi abbiano inciso sulla prestazione dei ducali.