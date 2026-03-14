Parma Cuesta analizza | Gli episodi hanno determinato la partita Prendere il gol subito ci ha penalizzato
Il tecnico del Parma, Cuesta, ha commentato la partita contro il Torino, affermando che gli episodi chiave hanno influenzato il risultato finale. Ha sottolineato che il gol subito ha avuto un impatto negativo sulla squadra, determinando l’andamento della gara. Cuesta ha parlato delle dinamiche di gioco e di come alcuni eventi abbiano inciso sulla prestazione dei ducali.
Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Su Lewandowski.» Mancini Sampdoria, si riapre un clamoroso scenario? Un messaggio dell’Al-Sadd accende un intrigo di mercato Bastoni Barcellona, Deco prepara il piano per farne il leader della nuova difesa blaugrana. La rivelazione Inter, sgarbo Marcus Thuram? La verità sull’addio ai nerazzurri per ricongiungersi alla Juventus col fratello Khephren. Confessione importante Torino, D’Aversa nel post gara: «La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell’atteggiamento. Su Vlasic.» Parma, Cuesta analizza: «Gli episodi hanno determinato la partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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