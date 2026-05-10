Cuesta non ci sta | Il Parma merita rispetto! Non capisco il fallo su Pellegrino

Dopo la partita tra Parma e Roma, l’allenatore dei ducali ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione arbitrale, specificando di non comprendere il fallo su Pellegrino. Ha anche affermato che la squadra merita rispetto in campionato. Cuesta ha partecipato al consueto intervento postpartita, commentando i dettagli della sconfitta nel 36° turno di Serie A.

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