Debito comune a 21 miliardi | il piano per recuperare i mancati incassi
In Italia, più di mille amministrazioni locali incontrano difficoltà nel riscuotere i tributi dovuti, accumulando un debito complessivo superiore ai 21 miliardi di euro. La situazione riguarda enti pubblici di diverse regioni, che si trovano a gestire crediti insoluti e mancati incassi. Il problema si riflette sulla capacità di queste amministrazioni di garantire servizi e investimenti sul territorio.
Oltre mille amministrazioni locali in Italia faticano a riscuotere i tributi spettanti, accumulando un debito complessivo che supera i 21 miliardi di euro. Questa criticità strutturale, emersa dai dati relativi ai rendiconti del triennio 2022-2024 analizzati dal Centro studi enti locali tramite le statistiche Bdap, sta spingendo il Ministero dell’Economia a definire nuove regole per la riscossione, che potrebbero vedere il coinvolgimento diretto di Amco nei comuni meno efficienti. Il divario tra Nord e Sud nella gestione dei crediti comunali. Le cifre evidenziano una frammentazione profonda della capacità di incasso sul territorio nazionale....🔗 Leggi su Ameve.eu
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