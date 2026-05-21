Parigi respinge la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Gozi | La città non può premiare posizioni radicali

Il Consiglio di Parigi ha deciso di non conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, citando la necessità di evitare premiar posizioni considerate radicali. La decisione è arrivata dopo un dibattito interno e si inserisce nel contesto di una discussione più ampia sulle scelte simboliche della città. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri del consiglio, con alcuni che hanno sostenuto l’assenza di riconoscimenti formali, mentre altri hanno espresso opinioni diverse.

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