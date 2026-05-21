Parigi respinge la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Gozi | La città non può premiare posizioni radicali
Il Consiglio di Parigi ha deciso di non conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, citando la necessità di evitare premiar posizioni considerate radicali. La decisione è arrivata dopo un dibattito interno e si inserisce nel contesto di una discussione più ampia sulle scelte simboliche della città. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri del consiglio, con alcuni che hanno sostenuto l’assenza di riconoscimenti formali, mentre altri hanno espresso opinioni diverse.
Nonostante la rimozione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, il Consiglio di Parigi ha respinto con 76 voti a favore della bocciatura e 48 contrari la proposta presentata da La France Insoumise per conferire la cittadinanza onoraria della città a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati. A sostenere la bocciatura della mozione sono stati i gruppi MoDem, Renaissance e socialisti e repubblicani. A favore del conferimento della cittadinanza hanno invece votato Verdi, La France Insoumise e i comunisti. Nel dibattito in aula è intervenuto anche Sandro Gozi, consigliere di Parigi in quota MoDem ed eurodeputato di Renew Europe, che ha contestato duramente la proposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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