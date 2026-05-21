Parigi respinge la cittadinanza a Francesca Albanese | Non possiamo premiare posizioni radicali

Parigi ha rifiutato di concedere la cittadinanza a Francesca Albanese, relatrice dell’ONU sulla situazione in Palestina. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con le autorità francesi che hanno spiegato di non poter premiare posizioni ritenute troppo radicali. Albanese, nota per le sue opinioni sul conflitto, aveva presentato domanda di cittadinanza, ma la richiesta è stata respinta. La vicenda ha attirato l’attenzione sui criteri di assegnazione della cittadinanza e sui criteri politici adottati dal governo francese.

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Nelle ultime ore, Francesca Albanese, relatrice dell’Onu per la Palestina, è stata al centro di un ennesimo caso diplomatico, perché il Consiglio di Parigi ha respinto con 76 voti a favore della bocciatura e 48 contrari la proposta presentata da La France Insoumise per conferire la cittadinanza onoraria della città. Hanno bocciato la proposta i gruppi MoDem, Renaissance e socialisti e repubblicani. A favore del conferimento della cittadinanza hanno invece votato Verdi, La France Insoumise e i comunisti. Sandro Gozi, consigliere di Parigi in quota MoDem ed eurodeputato di Renew Europe, ha contestato duramente la proposta: “La cittadinanza onoraria di Parigi non può diventare uno strumento militante né un simbolo di radicalizzazione politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parigi respinge la cittadinanza a Francesca Albanese: "Non possiamo premiare posizioni radicali" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cittadinanza: la Corte respinge i ricorsi sulla legge per i discendenti? Cosa scoprirai Chi sono i milioni di discendenti colpiti dalla nuova sentenza? Come influisce questa decisione sulla demografia dei borghi italiani... Cittadinanza a Segre e Albanese: le follie della sinistra a PesaroL'infinita serie dei testacoda ideologici del centrosinistra si arricchisce di una storia apparentemente secondaria ma in realtà molto importante nel... Parigi boccia la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: il dibattito in consiglioIl consiglio cittadino ha votato contro la mozione per onorare Francesca Albanese, scatenando un acceso dibattito sui limiti simbolici delle onorificenze ... notizie.it Parigi respinge la cittadinanza a Francesca Albanese: Non possiamo premiare posizioni radicaliBocciata la mozione di La France Insoumise: Parigi non può premiare posizioni radicali. Ma la relatrice Onu esce dalla lista nera Usa ... msn.com