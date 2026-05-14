Cittadinanza a Segre e Albanese | le follie della sinistra a Pesaro

A Pesaro, si è verificato un episodio che coinvolge la cittadinanza concessa a due figure pubbliche. La vicenda ha generato polemiche tra i sostenitori e i contrari, e ha suscitato discussioni sulla gestione delle pratiche civiche da parte delle autorità locali. La decisione di conferire la cittadinanza ha diviso l'opinione pubblica, portando alla luce tensioni politiche e ideologiche nel territorio.

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L'infinita serie dei testacoda ideologici del centrosinistra si arricchisce di una storia apparentemente secondaria ma in realtà molto importante nel significato, accaduta a Pesaro. Qui, nel lontano 2008, la città (guidata anche allora da una giunta di centrosinistra) conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, oggi senatrice a vita, testimone vivente di quell'orrore assoluto che è la Shoah. Iniziativa meritoria, considerando quanto la figura di Segre sia fondamentale per sensibilizzare le coscienze. Facciamo un balzo di qua negli anni, svariati lustri dopo. È il 2025 e il grande impatto mediatico della crisi medio orientale vede il protagonismo di Francesca Albanese, giurista, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cittadinanza a Segre e Albanese: le follie della sinistra a Pesaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, al via petizione della Lega contro le eco-follie di GualtieriLa Lega si mobilita con una petizione per fermare l’ennesima eco-follia della giunta di Roberto Gualtieri. Leggi anche: La sinistra dei radical chic veste Albanese Temi più discussi: Camminare Insieme in Commissione Segre: la salute come ponte di inclusione; Francesca Albanese: la maggioranza vota a suo favore; Segre ed il suo commosso addio ad Alessia; Riscossione dei tributi, dal Consiglio un aiuto ai cittadini. Luciano Biella - Results on X | Live Posts & Updates x.com Cittadinanza onoraria a Liliana Segre e Sami ModianoORVIETO La città celebra il Giorno della Memoria assegnando la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e Sami Modiano. Giovedì... ORVIETO La città celebra il Giorno della Memoria assegnando la ... lanazione.it Diamo la cittadinanza a Liliana SegreConcedere a Liliana Segre la cittadinanza onoraria della nostra città. È la richiesta presentata a sindaco e giunta da Michele De Rosa, consigliere comunale di Forza Italia, che ha depositato una ... ilrestodelcarlino.it