parco termale e promozione coordinata per crescere

Un rapporto recente analizza lo stato attuale del turismo e della promozione del territorio, evidenziando sia aspetti positivi che punti critici. La relazione si concentra sull’andamento del Parco Termale e delle iniziative di coordinamento volte a favorire la crescita della zona. Sono stati individuati elementi che contribuiscono allo sviluppo, così come altre aree che richiedono interventi specifici. I dati forniti rappresentano un quadro dettagliato delle attività e delle sfide da affrontare per migliorare la promozione territoriale.

Turismo e promozione del territorio ai raggi X, con un referto che ha evidenziato sia elementi di forza, sia criticità. Martedì, a Palazzo Pesarini, c’è stata grande partecipazione per la presentazione della ricerca sul turismo a Bagno di Romagna, realizzata e promossa dal Centro Studi di Confesercenti Ravenna-Cesena. All’iniziativa hanno partecipato anche il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, il sindaco di Bagno, Enrico Spighi, di Sarsina Enrico Cangini, la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi. Nell’incontro sono stati illustrati i risultati dell’indagine realizzata fra imprese e operatori del settore, da cui emergono sia elementi di forza, sia criticità su cui lavorare per rafforzare l’attrattività di Bagno e della Valle del Savio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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