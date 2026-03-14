Mercoledì scorso nella Valle del Savio si è svolta l’assemblea elettiva della Confesercenti di Bagno di Romagna, durante la quale Pasquale Ambrogetti è stato riconfermato alla presidenza. L’appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e ha portato alla conferma dell’attuale presidente. La riunione si è tenuta nel parco termale della zona.

Nel cuore della Valle del Savio, mercoledì scorso si è tenuta l’assemblea elettiva che ha confermato Pasquale Ambrogetti alla presidenza della Confesercenti di Bagno di Romagna. L’incontro, al quale hanno partecipato anche il presidente cesenate Cesare Soldati e il direttore Graziano Gozi, ha la nomina di un nuovo consiglio direttivo composto da operatori locali come Silvia Bragagni, Simone Andrucci e altri professionisti del settore. Oltre alla conferma dei ruoli, l’assemblea ha affrontato con realismo le sfide economiche attuali, ponendo l’accento sulle difficoltà del commercio di vicinato e sulla necessità di interventi di tutela a livello regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle del Savio: Ambrogetti riconfermato, il parco termale

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