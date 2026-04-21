Bullicame ipotesi gestione privata | uno studio sul futuro del parco termale

Il parco termale del Bullicame a Viterbo sta per affrontare una fase di cambiamento con la possibilità di una gestione privata. La decisione arriva dopo che sono stati avviati studi e analisi da parte di tecnici specializzati, che si occuperanno di valutare il futuro del parco e le modalità di intervento più appropriate. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si interessa alle questioni legate alla tutela e alla gestione di questa area naturale.

Il parco termale del Bullicame a Viterbo, spesso al centro di dibattito riguardo la sua gestione e soprattutto il decoro, si prepara a una trasformazione profonda che passerà per le mani di tecnici specializzati. L'amministrazione comunale ha infatti definito un piano che non sia solo un.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Valle del Savio: Ambrogetti riconfermato, il parco termaleNel cuore della Valle del Savio, mercoledì scorso si è tenuta l’assemblea elettiva che ha confermato Pasquale Ambrogetti alla presidenza della... Leggi anche: Parco con entrata dalla casa privata. Ora a Novilara si apre uno spiraglio