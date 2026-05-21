Parco nazionale della Costa Teatina | a 25 anni dalla nascita siamo ancora ai nastri di partenza

Il Parco Nazionale della Costa Teatina è stato istituito 25 anni fa e comprende otto comuni della provincia di Chieti. Nonostante il passare del tempo, il progetto di tutela e valorizzazione del territorio non è ancora stato completato. Attualmente, ci sono diverse questioni aperte relative alla gestione e allo sviluppo delle aree protette. La creazione del parco ha visto un percorso lungo, ma molte iniziative non sono ancora state realizzate o portate a termine.

Il Parco Nazionale della Costa Teatina, che comprende otto comuni della provincia di Chieti (Teate è l’antico nome di Chieti), è stato individuato con la legge 3441997 e istituito con decreto del Ministero dell’Ambiente nel 2001; fin da subito la Regione Abruzzo lo ha contrastato sollevando una questione di legittimità, poi rigettata dalla Corte Costituzionale. I sindaci non si sono mai messi d’accordo per una mappatura condivisa: nel 2011 il decreto Milleproroghe del Governo aveva stabilito il 30 settembre come data finale entro cui Regione e Comuni dovevano definire la loro proposta, in seguito il termine è stato prorogato più volte, tutto invano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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