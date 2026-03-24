Il Wwf Abruzzo sul Parco della Costa Teatina | La Regione prova ancora a indebolire la tutela e ostacola la pianificazione

Il Wwf Abruzzo ha espresso preoccupazione riguardo a un emendamento al progetto di legge 532024, che mira ad aggiungere un nuovo articolo alla legge regionale sulla protezione della Costa Teatina. La modifica proposta, secondo l’associazione, potrebbe indebolire le misure di tutela ambientale e ostacolare la pianificazione della zona. La questione riguarda il possibile impatto sulle aree protette e sullo sviluppo sostenibile del territorio.

L'associazione ambientalista e animalista chiede subito l’istituzione del parco nazionale e lancia un appello al prefetto di Chieti Il Wwf Abruzzo esprime forte preoccupazione per l’emendamento al Pdl (progetto di legge) numero 532024, che prevede l’introduzione di un nuovo articolo 6-bis nella legge regionale 30 marzo 2007, numero 5, relativa alla tutela e valorizzazione della Costa Teatina. «Questo intervento», si legge in una nota, «rappresenta un ulteriore tentativo di indebolire il percorso di istituzione del Parco della Costa Teatina, favorendo la stabilizzazione e la proliferazione di strutture temporanee, come i chioschi, lungo l’ex tracciato ferroviario». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Dalla Regione #Abruzzo un ulteriore tentativo di indebolire il percorso di istituzione del Parco della Costa Teatina, che attendiamo da 25 anni Il #WWF non ci sta x.com