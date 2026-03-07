Autostrada A1 | stazione di Scandicci chiusa una notte Anche le aree di parcheggio Villa Costanza est e Vingone est

Durante una notte, la stazione di servizio sulla A1 a Scandicci sarà chiusa, interessando anche le aree di parcheggio Villa Costanza est e Vingone est. La chiusura riguarda sia il punto di rifornimento che le zone di sosta nelle due aree di parcheggio. I percorsi alternativi sono stati indicati per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori durante il periodo di chiusura.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 18:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo 2026, sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Vingone est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna. -sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze nord; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta; -sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

