Segrate Milano Porta Est Strade case accessibili servizi La firma e tutte le promesse

A Segrate, nella zona di Milano Porta Est, sono in corso interventi di riqualificazione della strada Rivoltana che coinvolgono la sistemazione delle vie e delle abitazioni. Sono stati avviati anche progetti per offrire case a prezzi accessibili destinati ai lavoratori di settori come scuola, sanità e sicurezza, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle abitazioni e i servizi locali.

La riqualificazione della Rivoltana, ma anche case a costi calmierati per i lavoratori dei settori: scuola, sanità e sicurezza. Sono questi gli elementi a corredo del programma “Milano Porta Est“, un corposo pacchetto di opere che prevede la realizzazione, a Segrate, di una fermata della M4, il centro commerciale di Westfield e una stazione ferroviaria ad uso anche dell’alta velocità. A fronte di queste opere, via libera al restyling della provinciale 14 nel tratto fra Novegro e l’aeroporto di Linate. Non solo. Nel caso di nuovi insediamenti abitativi, una parte degli appartamenti sarà destinata, a prezzi contenuti, ai lavoratori dei "servizi essenziali".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Segrate, Milano Porta Est. Strade, case accessibili, servizi. La firma e tutte le promesse Notizie correlate A che punto (e dove) sono le nuove case accessibili a MilanoL'ex Macello, lo scalo ferroviario di Greco, il complesso residenziale in area Crescenzago. Leggi anche: Tutte le strade di Milano chiuse venerdì 6 febbraio per le Olimpiadi: la mappa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Segrate, Milano Porta Est. Strade, case accessibili, servizi. La firma e tutte le promesse; Milano Porta Est: via libera di Regione a riqualificazione Sp14 e alloggi convenzionati; Segrate, avanti il maxi progetto Porta Est: cosa cambia per trasporti e case; Viabilità Segrate: ok Regione a terzo atto integrativo Adp. Segrate, Milano Porta Est. Strade, case accessibili, servizi. La firma e tutte le promesseSiglato dalle istituzioni il terzo atto integrativo dell’Accordo di programma. La Regione: Accogliamo in questo modo le nuove richieste dei cittadini. ilgiorno.it Rfi, accordo per la nuova stazione del progetto Porta Est MilanoRfi (gruppo Ferrovie dello Stato) ha sottoscritto l'accordo per l'hub 'Porta Est' di Segrate (Milano) che prevede una nuova stazione ferroviaria alle porte del capoluogo lombardo. Lo si legge in una ... ansa.it Segrate, avanti il maxi progetto Porta Est: cosa cambia per trasporti e case Approvato l’atto integrativo: previsti la riqualificazione della Rivoltana e alloggi accessibili per insegnanti, sanitari e forze dell’ordine #Segrate #PortaEst #Milano #Urbanistica #Rige - facebook.com facebook