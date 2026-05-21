Parco della Rimembranza Oggi la stele del ricordo

Alle 11 di questa mattina sarà scoperta la targa commemorativa dedicata ai soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale nel Parco della Rimembranza. L’evento prevede la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, con la cerimonia che si svolge nel rispetto delle norme vigenti. La stele, collocata nel cuore del parco, riporta i nomi di coloro che persero la vita nel conflitto. L’inaugurazione si svolge in un clima di ricordo e rispetto, senza altre celebrazioni ufficiali previste.

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Verrà svelata oggi alle 11 la targa dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale al Parco della Rimembranza. Interverranno il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Giancarlo Indiati della sezione grossetana Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia). Saranno presenti oltre alle autorità del territorio, gli studenti dell’Istituto comprensivo 2 "Giovanni Pascoli" di Grosseto. Alle 16 invece alla sala Pegaso ci sarà una conferenza dal titolo ’La Grande Guerra e il Ricordo: genesi e simbolismo dei Parchi della Rimembranza", tenuta dal dottor Piero Marchisio, già comandante del Cemivet. La scelta della data non è stata casuale: i lavori di ripristino e la restituzione del decoro del luogo, arriva infatti in prossimità della data storica del 24 maggio 1915, giorno dell’entrata in guerra dell’Italia nella Prima guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco della Rimembranza. Oggi la stele del ricordo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trieste: via al restauro dei varchi del Parco della Rimembranza? Domande chiave Come verranno gestiti i segni di artiglieria della Seconda Guerra Mondiale? Perché la storica garitta di via Capitolina rischia di... Parco della Rimembranza. A Valpromaro è partita la riqualificazioneSono partiti in queste ore i lavori per la riqualificazione del Parco della Rimembranza Martiri della Libertà in Centro a Valpromaro. Al via il 24 maggio le iniziative per il centenario del Parco della RimembranzaAlla presenza dell’assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi, questa mattina nella Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich sono state presentate in conferenza stampa le iniziat ... triestecafe.it