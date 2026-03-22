Parco della Rimembranza A Valpromaro è partita la riqualificazione

Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione del Parco della Rimembranza Martiri della Libertà a Valpromaro. La riqualificazione riguarda l'area centrale del paese e mira a rinnovare gli spazi verdi e le strutture presenti. Le operazioni sono state avviate ufficialmente e coinvolgono diverse attività di sistemazione e miglioramento dell'area pubblica. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi mesi.

Sono partiti in queste ore i lavori per la riqualificazione del Parco della Rimembranza Martiri della Libertà in Centro a Valpromaro. Dopo i lavori di potatura delle alberature e delle siepi e di manutenzione del verde esistente, da lunedì partiranno gli interventi di rigenerazione delle aiuole e del vialetto in ghiaia, cui seguirà il riposizionamento delle panchine. L’opera vuole donare alla frazione un luogo di ritrovo e di aggregazione nuovamente curato e rigenerato, donando decoro all’area e maggiori fruibilità a chi la vive quotidianamente. Sempre dalla prossima settimana, verrà ripristinato anche il sottopasso pedonale che attraversa... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco della Rimembranza. A Valpromaro è partita la riqualificazione Articoli correlati Parco della Rimembranza, l’iter per la messa in sicurezza: a che punto siamo?Il Comune aggiorna sugli interventi; in fase di verifica i requisiti della ditta individuata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del... Pontasserchio, alberi abbattuti nel Parco della Rimembranza: arriveranno 11 nuovi lecciSan Giuliano Terme (PI), 26 febbraio 2026 – Saranno tutti sostituiti gli undici lecci, su un totale di 23, di cui è in corso l'abbattimento nel Parco... Approfondimenti e contenuti su Parco della Rimembranza Temi più discussi: Parco della Rimembranza. A Valpromaro è partita la riqualificazione; Lanuvio, avanti i lavori di messa in sicurezza al Parco della Rimembranza: Volpi fa il punto sugli interventi; Sboccia la primavera: al Parco della Rimembranza la presentazione degli allestimenti artistici; Il Parco della Rimembranza e il Monumento ai Caduti di Anagni: conferenza aperta al pubblico il 17 marzo. Parco della Rimembranza. A Valpromaro è partita la riqualificazioneSono partiti in queste ore i lavori per la riqualificazione del Parco della Rimembranza Martiri della Libertà in Centro ... lanazione.it Lanuvio, avanti i lavori di messa in sicurezza al Parco della Rimembranza: Volpi fa il punto sugli interventiProseguono a Lanuvio i lavori per la messa in sicurezza del costone del Parco della Rimembranza, un’area particolarmente delicata dal punto di vista ... castellinotizie.it International Street Food Italia. . INTERNATIONAL STREET FOOD CARPI Parco della Rimembranza- Carpi 27-28-29 Marzo INGRESSO GRATUITO Continua Il nostro tour nazionale fra le migliori specialità d'Italia e del mondo con : I migliori - facebook.com facebook