Trieste | via al restauro dei varchi del Parco della Rimembranza
A Trieste sono iniziati i lavori di restauro dei varchi del Parco della Rimembranza. Durante gli interventi, si analizzeranno i segni lasciati dall’artiglieria della Seconda Guerra Mondiale. Un altro punto di attenzione riguarda la garitta di via Capitolina, che rischia di crollare a causa del tempo e delle condizioni strutturali. Le operazioni di recupero sono state avviate con l’obiettivo di preservare l’area e le sue testimonianze storiche.
? Domande chiave Come verranno gestiti i segni di artiglieria della Seconda Guerra Mondiale?. Perché la storica garitta di via Capitolina rischia di crollare?. Cosa è successo alle catene che collegavano i cippi d'ingresso?. Come influirà il restauro sulla memoria storica del parco?.? In Breve Investimento di 20mila euro approvato dalla delibera numero 22 del 4 maggio 2026.. Restauratrice Eleonora Dudine segnala instabilità basamenti e danni alla pietra d'Aurisina.. Lavori di pulizia e sabbiatura previsti per i mesi di maggio e giugno.. Stuccature manterranno i segni di artiglieria della seconda guerra mondiale sui manufatti.. Il Comune di Trieste ha approvato la delibera numero 22 del 4 maggio 2026 per avviare il restauro dei tre varchi d’ingresso al Parco della Rimembranza, situato ai piedi del castello di San Giusto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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