Trieste | via al restauro dei varchi del Parco della Rimembranza

A Trieste sono iniziati i lavori di restauro dei varchi del Parco della Rimembranza. Durante gli interventi, si analizzeranno i segni lasciati dall’artiglieria della Seconda Guerra Mondiale. Un altro punto di attenzione riguarda la garitta di via Capitolina, che rischia di crollare a causa del tempo e delle condizioni strutturali. Le operazioni di recupero sono state avviate con l’obiettivo di preservare l’area e le sue testimonianze storiche.

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