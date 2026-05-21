Parchi in arrivo nuovi giochi alla Montagnola e in via Ruggeri Per il Pincio toccherà aspettare un po'

Da anconatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A breve saranno installati nuovi giochi in alcuni parchi di Ancona, tra cui la Montagnola e via Ruggeri. Questi interventi sono stati annunciati dal Comune e riguardano l’ampliamento delle aree attrezzate per il divertimento dei bambini. Per quanto riguarda il parco Pincio, invece, non sono previste modifiche a breve termine e si dovrà attendere ancora qualche tempo prima di eventuali novità. La scelta di intervenire su alcune aree è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione locale.

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ANCONA – Presto alcuni parchi di Ancona potranno offrire nuovi giochi per la gioia dei tanti bambini che li frequentano accompagnati dai genitori. Si inizierà da quelli che non necessitano della pavimentazione antitrauma, come alla Montagnola e in via Ruggeri. Si proseguirà poi con quello del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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