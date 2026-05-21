Parchi in arrivo nuovi giochi alla Montagnola e in via Ruggeri Per il Pincio toccherà aspettare un po'

A breve saranno installati nuovi giochi in alcuni parchi di Ancona, tra cui la Montagnola e via Ruggeri. Questi interventi sono stati annunciati dal Comune e riguardano l’ampliamento delle aree attrezzate per il divertimento dei bambini. Per quanto riguarda il parco Pincio, invece, non sono previste modifiche a breve termine e si dovrà attendere ancora qualche tempo prima di eventuali novità. La scelta di intervenire su alcune aree è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione locale.

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