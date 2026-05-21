Parcheggi selvaggi e strisce blu bocciate una base di spaccio stanata e un furto di card preziose | le notizie della giornata in un minuto

Oggi ad Ancona sono stati segnalati diversi episodi legati alla sfera dei parcheggi. I vigili urbani hanno multato numerosi veicoli in zone come Borgo Rodi e Pincio per parcheggi irregolari. Contestualmente, una consultazione tra i residenti delle Palombare ha bocciato l’introduzione delle strisce blu a pagamento. In altre notizie, è stata scoperta una base di spaccio in una zona della città e sono stati denunciati i responsabili di un furto di card di valore.

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