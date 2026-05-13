La tragica morte di una mamma etilometri contestati e il varo di ' Tipicità in Blu' | le notizie della giornata in un minuto

Nella giornata si sono succedute diverse notizie: una madre è morta nel sonno, scoperta dalla figlia di 11 anni, e a Castelplanio si è verificato un incidente domestico che ha richiesto l'intervento di un elicottero per soccorrere una bambina caduta in casa. Nel frattempo, ad Ancona è stata presentata l’edizione 2026 di una manifestazione dedicata al settore alimentare. Sono stati inoltre contestati gli etilometri utilizzati in alcune verifiche.

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