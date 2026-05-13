La tragica morte di una mamma etilometri contestati e il varo di ' Tipicità in Blu' | le notizie della giornata in un minuto
Nella giornata si sono succedute diverse notizie: una madre è morta nel sonno, scoperta dalla figlia di 11 anni, e a Castelplanio si è verificato un incidente domestico che ha richiesto l'intervento di un elicottero per soccorrere una bambina caduta in casa. Nel frattempo, ad Ancona è stata presentata l’edizione 2026 di una manifestazione dedicata al settore alimentare. Sono stati inoltre contestati gli etilometri utilizzati in alcune verifiche.
ANCONA - Dalla morte di una giovane mamma nel sonno scoperta dalla figlia 11enne alla tragedia sfiorata a Castelplanio con l'intervento di Icaro per soccorrere una bimba caduta in casa, passando per la presentazione ad Ancona dell'edizione 2026 di Tipicità in blu, la sentenza di condanna per.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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