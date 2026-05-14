Il piano-lavori ad Ancona coste marchigianetinte di blu e la ' questione-mosciolo' | le notizie della giornata in un minuto

Oggi ad Ancona sono stati annunciati interventi per un ammontare superiore ai 4 milioni di euro, concentrati sulla città e sulle coste marchigiane, che si presentano tinte di blu. La giornata ha visto anche attenzione sulla questione dei moscioli, con discussioni legate alle attività di pesca. Restano inoltre al centro del dibattito la chiusura dello stabilimento Electrolux nelle Marche e le conseguenze per la regione. Questi sono i fatti principali della giornata in un breve aggiornamento.

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