Il piano-lavori ad Ancona coste marchigianetinte di blu e la ' questione-mosciolo' | le notizie della giornata in un minuto
Oggi ad Ancona sono stati annunciati interventi per un ammontare superiore ai 4 milioni di euro, concentrati sulla città e sulle coste marchigiane, che si presentano tinte di blu. La giornata ha visto anche attenzione sulla questione dei moscioli, con discussioni legate alle attività di pesca. Restano inoltre al centro del dibattito la chiusura dello stabilimento Electrolux nelle Marche e le conseguenze per la regione. Questi sono i fatti principali della giornata in un breve aggiornamento.
ANCONA - Giornata di oggi caratterizzata dall'annuncio di un piano di interventi nella città di Ancona di oltre 4 milioni di euro, ma continua a tenere banco la questione legata alla pesca dei moscioli così come resta centrale il tema della chiusura di Electrolux nelle Marche a cui sono state. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
La tragedia in un'abitazione di Jesi, le celebrazioni per San Ciriaco e il ritorno di Vasco ad Ancona: le notizie della giornata (in un minuto)La giornata di oggi caratterizzata dalla tragedia consumatasi in un’abitazione di Jesi, con la morte di un bimbo di appena sei mesi.
La tragica morte di una mamma, etilometri contestati e il varo di 'Tipicità in Blu': le notizie della giornata (in un minuto)ANCONA - Dalla morte di una giovane mamma nel sonno scoperta dalla figlia 11enne alla tragedia sfiorata a Castelplanio con l'intervento di Icaro per...
Temi più discussi: Mercato delle Erbe ad Ancona, al via i lavori al primo piano; Il nuovo Mercato delle Erbe prende forma: piano terra di nuovo operativo, lavori al primo livello; Piano delle periferie, si accelera sui lavori; Cricket e caporalato: le vite invisibili dei bengalesi sfruttati ad Ancona.
Il comitato e il Comune avviano lavori su verde, sicurezza e segnaletica, mentre i residenti chiedono ancora bagni pubblici e decoro completo L'articolo completo al link https://www.centropagina.it/ancona/ancona-primi-interventi-piano-ma-restano-semaforo-t facebook
Al Mimit chiederemo il ritiro del Piano industriale di Electrolux | Cronache Ancona x.com
Il piano-lavori ad Ancona, coste marchigiane...tinte di blu e la 'questione-mosciolo': le notizie della giornata (in un minuto)Strade, scalinate, scuole e sottoservizi. La Giunta approva una moltitudine di lavori in tutta la città La seduta di Giunta comunale di oggi ha approvato interventi relativi alla manutenzione delle ... anconatoday.it
Ancona, Mercato delle Erbe: lavori in dirittura d’arrivo, ora il rush finaleIl ritorno dei commercianti al piano terra sblocca la fase conclusiva della ristrutturazione. Completamento previsto entro il 30 giugno ... centropagina.it