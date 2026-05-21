Parcheggi Piazza Lega | Silos interrato all' oratorio di viale Turati
Un rappresentante della Lega ha annunciato l’intenzione di realizzare un silo interrato all’interno dell’oratorio di viale Turati, come soluzione ai problemi di sosta nel centro cittadino. Attualmente, le autorità stanno valutando questa proposta, mentre il tema dei parcheggi rimane al centro di un dibattito più ampio sulla pianificazione urbana. La questione riguarda la necessità di intervenire con progetti di lunga durata e di riconsiderare le idee che sono state rimandate nel tempo.
"Il problema dei parcheggi a Lecco non si risolve con qualche stallo recuperato qua e là. Serve una visione complessiva sulla città e serve il coraggio di rimettere mano a progetti strutturali che per troppo tempo sono rimasti chiusi nei cassetti."Interviene così Carlo Piazza, capolista della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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