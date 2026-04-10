Lavori a Novara | chiuso per due giorni il posteggio di viale Turati

A Novara, nei prossimi giorni, ci saranno interventi di riparazione sul manto stradale di viale Turati. I lavori sono programmati tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile e comporteranno la chiusura temporanea del posteggio situato lungo la strada. La chiusura interesserà esclusivamente questa area, mentre il traffico veicolare potrebbe subire modifiche durante l’intervento.

Lavori in corso a Novara nei prossimi giorni. Attenzione a viale Turati: qui fra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile si svolgeranno i lavori di sistemazione del manto stradale nelle parti più ammalorate. Il parcheggio rimarrà chiuso per due giorni.Lunedì invece, 13 aprile, inizieranno anche i lavori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Novara, al via i lavori sul cavalcavia Porta Milano: viale Manzoni chiuso (in parte)Da domani, per quattro fine settimana, viale Manzoni sarà chiuso per i lavori sul cavalcavia Porta Milano. Leggi anche: Novara, ultimi lavori in largo Bellini: strade (e parcheggi) chiusi per due giorni Argomenti più discussi: Lavori e progetti in cantiere; Lavori sull'A26, nuova chiusura notturna tra Arona e Castelletto; Novara: frena l'occupazione ad aprile, ma l'export chiude in positivo; Castello di Milazzo, ingresso chiuso per lavori: via alla riqualificazione della Cittadella. Barriera Albertina a norma e idonea per il Comune: «Già spesi 100 mila euro». Ma Expo Risorgimento resta chiusoLa Barriera Albertina è a norma, i lavori sono stati completati e non c’è alcun danno strutturale che impedisca l’apertura di Expo Risorgimento. È quanto ha affermato questa mattina in consiglio comun ... lavocedinovara.com Emanate due ordinanze specifiche per i lavori del 13 e 14 aprile - facebook.com facebook Sulla #A11, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due noti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22-6, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 verso Roma. In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Fir x.com