Lavori in corso Milano e viale Turati | cosa cambia per il traffico e i parcheggi a Novara

A Novara proseguono i lavori di manutenzione stradale su due importanti arterie cittadine, Milano e viale Turati, durante questa settimana. Le operazioni coinvolgono interventi che potrebbero influenzare la circolazione e la disponibilità di parcheggi nelle zone interessate. La presenza di cantieri è visibile e si prevede che le modifiche alla viabilità dureranno alcuni giorni.

Continuano gli interventi di manutenzione stradale a Novara che interesseranno due arterie cittadine durante questa settimana. I lavori riguardano principalmente il rifacimento del manto stradale e comporteranno alcune modifiche alla circolazione e alla sosta.Corso MilanoGli operai sono impegnati.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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