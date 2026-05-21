Un nuovo scontro si accende nel mondo del calcio tra il responsabile del club e il presidente della società. In una dichiarazione pubblica, il rappresentante del club ha affermato che la squadra rappresenta un patrimonio collettivo e non una proprietà privata. La gestione finanziaria adottata dal presidente sta causando malcontento tra i tifosi, che hanno comunque contribuito a salvare il club dai rischi economici. La questione riguarda principalmente le modalità di amministrazione e il coinvolgimento della tifoseria nelle decisioni.

? Punti chiave Perché la gestione finanziaria di Lotito sta allontanando i tifosi?. Come ha fatto la tifoseria a salvare il club dai rischi?. Quali sono le conseguenze del vuoto lasciato nello Stadio Olimpico?. Chi deve decidere il futuro sportivo tra bilanci e ambizione?.? In Breve Oltre trentamila abbonamenti sottoscritti dai tifosi nonostante la gestione attuale.. Vuoto di colori biancocelesti registrato durante l'ultimo derby contro la Roma.. Stagione biancoceleste prossima alla conclusione con il match contro il Pisa.. Critica alla gestione finanziaria che privilegia i bilanci rispetto all'ambizione sportiva.. Tommaso Paradiso attacca duramente Claudio Lotito in una lettera che denuncia la desertificazione del mondo laziale, proprio mentre la stagione biancoceleste si prepara a chiudersi con il match contro il Pisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paradiso attacca Lotito: la Lazio è un patrimonio, non una proprietà

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