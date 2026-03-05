Lotito attacca Sarri risponde | è scontro sul mercato della Lazio

Sul fronte della Lazio, il team manager ha espresso dure critiche, mentre l’allenatore ha replicato con fermezza. La disputa riguarda le operazioni di mercato della squadra e, nel frattempo, il risultato dell’andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta è stato un pareggio per 2-2. La tensione tra le parti rimane alta, mentre la partita si avvicina.

Il presidente durante una telefonata col tifoso ha detto che il tecnico avrebbe bloccato alcune cessioni e non starebbe valorizzando la rosa. Immancabile la replica dell'allenatore toscano Il pareggio per due a due nell’andata della semifinale di Coppa Italia fra Lazio e Atalanta non rasserena gli animi a Formello. Al di là della contestazione della tifoseria, infatti, non mancano le frizioni, pubbliche, fra Lotito e Maurizio Sarri. Nelle ultime ore, infatti, presidente e allenatore sono stati protagonisti di uno scontro verbale a distanza. Il tema? Il calciomercato e la gestione della rosa. Claudio Lotito, suo malgrado, è stato protagonista dell’ennesima telefonata di un tifoso che, registrata, è diventata virale. 🔗 Leggi su Today.it

