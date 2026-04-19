Lazio cori contro il presidente Lotito al concerto di Tommaso Paradiso

Durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palazzo dello Sport, alcuni tifosi della Lazio hanno rivolto cori contro il presidente della squadra. La protesta si è svolta nel corso dell'evento, mentre l'artista si esibiva sul palco. Non sono stati segnalati incidenti o interventi delle forze dell'ordine. La vicenda ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media locali.

La protesta dei tifosi della Lazio sbarca al Palazzo dello Sport dove sabato si esibiva un biancoceleste doc, Tommaso Paradiso. I tifosi hanno intonato cori contro il presidente Claudio Lotito anche durante il concerto dell'ex frontman dei Thegiornalisti. Il video che non lascia spazio a interpretazioni. Cori contro lotito al Palazzetto dello Sport (Eur) al concerto di Tommaso Paradiso. Quando è finito il concerto che tutte le persone si stavano dirigendo all’uscita sono partiti diversi cori della Lazio, ritagliando uno spazio anche contro “il presidente”. pic.twitter.comFom2EsDWf2 La baby gang grillina continua a insultarci ma casca male.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lazio, cori contro il presidente Lotito al concerto di Tommaso Paradiso SANREMO 2026 | Colazione con Tommaso Paradiso Notizie correlate Tommaso Paradiso: "Lotito? Accettiamo il nostro amaro destino..."Tommaso Paradiso, che partecipa a Sanremo 2026, è un grande tifoso della Lazio e di fronte ai giornalisti non ha perso occasione per parlare del... Tommaso Paradiso in concerto al PalapartenopeDopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Lazio, cori contro Lotito al concerto di Tommaso Paradiso - VIDEO; Lazio, Tommaso Paradiso: Lotito non può spegnere la nostra passione!. Lazio, cori contro il presidente Lotito al concerto di Tommaso ParadisoLa protesta dei tifosi della Lazio sbarca al Palazzo dello Sport dove sabato si esibiva un biancoceleste doc, Tommaso Paradiso. I tifosi hanno intonato cori contro il presidente Claudio Lotito anche ... iltempo.it Cori contro Lotito e per la Lazio al concerto di Tommaso Paradiso. Lui esce e risponde: Se fate cosí…La protesta dei tifosi della Lazio continua anche lontano dallo Stadio Olimpico, lasciato deserto o semideserto ormai da settimane. I supporters biancocelesti hanno intonato cori contro Lotito anche d ... corrieredellosport.it Cori contro #Lotito e per la Lazio al concerto di Tommaso Paradiso. Lui esce e risponde: “Se fate cosí…” x.com Cori contro Lotito e per la Lazio al concerto di Tommaso Paradiso. Lui esce e risponde: “Se fate cosí…” facebook