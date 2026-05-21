Papillomavirus e tumori la sfida da Palermo a Ginevra per vaccinare contro l' Hpv anche gli adulti

Da palermotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ginevra si è svolta una riunione parallela dell’Assemblea mondiale della sanità, organizzata dalla World Federation of Public Health Associations. L’incontro ha avuto come obiettivo principale la promozione della vaccinazione contro il papillomavirus umano (Hpv) anche tra gli adulti. La discussione ha coinvolto rappresentanti di vari paesi, concentrandosi sulla necessità di ampliare le campagne di immunizzazione per ridurre il rischio di tumori correlati all’Hpv. L’evento si inserisce in un quadro di iniziative internazionali rivolte a migliorare la prevenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è tenuta a Ginevra una “side session” dell’Assemblea mondiale della sanità, organizzata dalla World Federation of Public Health Associations (Wfpha), per rilanciare la call to action a favore della vaccinazione della popolazione adulta contro le infezioni da papillomavirus (Hpv).Il professor. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: HPV, il vaccino protegge da diversi tumori: chi si dovrebbe vaccinare e quanto ne sanno gli italiani

Tumori Hpv-correlati, quanto ne sanno gli italiani e la sfida della vaccinazioneEliminare i tumori correlati all’Hpv è possibile, ma l’obiettivo prefissato del 90% di copertura vaccinale è ancora lontano.

papillomavirus e tumori laTumori Hpv-collegati, Icardi (UniGe): Vaccinazione e Pap test per centrare obiettivi 2030(Adnkronos) – L'Organizzazione mondiale della sanità punta a raggiungere, entro il 2030, l'eliminazione del cancro del collo dell'utero e degli altri tumori che sono collegati all'infezione da Papill ... tuobenessere.it

Alla Scoperta di Holobox: lo Strumento Innovativo di Sensibilizzazione e Prevenzione contro i Tumori da HPVLeggi come Holobox funzioni come un potente strumento contro i Tumori da HPV, migliorando la comunicazione sulla salute pubblica. Questo articolo esplora in modo completo ... Leggi tutto ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web