Papillomavirus e tumori la sfida da Palermo a Ginevra per vaccinare contro l' Hpv anche gli adulti

A Ginevra si è svolta una riunione parallela dell’Assemblea mondiale della sanità, organizzata dalla World Federation of Public Health Associations. L’incontro ha avuto come obiettivo principale la promozione della vaccinazione contro il papillomavirus umano (Hpv) anche tra gli adulti. La discussione ha coinvolto rappresentanti di vari paesi, concentrandosi sulla necessità di ampliare le campagne di immunizzazione per ridurre il rischio di tumori correlati all’Hpv. L’evento si inserisce in un quadro di iniziative internazionali rivolte a migliorare la prevenzione.

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