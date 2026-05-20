Negli ultimi anni, la prevenzione attraverso il vaccino contro il papillomavirus umano (HPV) ha guadagnato attenzione in Italia e nel mondo. Il vaccino protegge da diversi tumori, tra cui quello della cervice uterina, che rappresenta una delle principali cause di tumore tra le donne. In Italia, si discute ancora su chi dovrebbe vaccinarsi e quanto la popolazione sia informata sui benefici e sulle modalità di questa prevenzione. Nel frattempo, in Australia si è registrato un progresso significativo nella riduzione dei casi di tumore legato a HPV tra le giovani donne.

In Australia sia è raggiunto un risultato storico nella lotta al cancro. Si è infatti arrivati vicini ad azzerare il tumore della cervice uterina tra le donne più giovani e portare l’intera popolazione sotto la soglia di eliminazione definita dalle autorità sanitarie internazionali. Come? Grazie a più di 15 anni di strategie integrate basate su vaccinazione contro l’HPV, (ovvero il Papilloma virus ) screening organizzati e forte adesione della popolazione. Anche da noi bisogna tendere ad un risultato simile, considerando i tanti tumori che sono associati a questa infezione non solo nelle donne ma anche negli uomini. Ma c’è ancora molto da fare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - HPV, il vaccino protegge da diversi tumori: chi si dovrebbe vaccinare e quanto ne sanno gli italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quando fare il vaccino contro il Papilloma Virus Dott. Cristoforoni - Qui Salute su Radio Nostalgia

Sullo stesso argomento

Tumori Hpv-correlati, quanto ne sanno gli italiani e la sfida della vaccinazioneEliminare i tumori correlati all’Hpv è possibile, ma l’obiettivo prefissato del 90% di copertura vaccinale è ancora lontano.

Cos’è l’HPV test e chi dovrebbe farloL’HPV test è un esame di screening che cerca la presenza del DNA di alcuni tipi di Papilloma virus ad alto rischio, cioè quelli più spesso associati...

HPV, il vaccino protegge da diversi tumori: chi si dovrebbe vaccinare e quanto ne sanno gli italianiLa vaccinazione contro l’HPV è una vaccinazione anti cancro e l’obiettivo è arrivare ad azzerare i tumori correlati al Papilloma virus. dilei.it

HPV positivo a 25 anni e terrorizzato... qualcuno ha fatto il vaccino dopo essere risultato positivo? reddit

Hpv, 2 italiani su 3 dopo l’infezione sceglierebbero il vaccino: coperture ancora al 70%Cresce la fiducia nella prevenzione, ma le coperture restano lontane dal target del 90%. In arrivo un avatar olografico per spiegare l’Hpv ai cittadini ... repubblica.it