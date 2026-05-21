Papa Leone udienze con movimenti ecclesiali e Comece

Oggi si è svolta un’udienza papale con i rappresentanti della Comece, l’organizzazione che riunisce gli episcopati cattolici dei paesi dell’Unione Europea. La discussione si è concentrata sul ruolo dell’Europa come elemento di dialogo tra le nazioni e sulla promozione della cooperazione tra i diversi paesi membri. L’incontro ha visto la partecipazione di membri di movimenti ecclesiali e ha rappresentato un momento di confronto tra la Santa Sede e le istituzioni religiose europee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui