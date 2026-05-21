Papa Leone udienze con movimenti ecclesiali e Comece
Oggi si è svolta un’udienza papale con i rappresentanti della Comece, l’organizzazione che riunisce gli episcopati cattolici dei paesi dell’Unione Europea. La discussione si è concentrata sul ruolo dell’Europa come elemento di dialogo tra le nazioni e sulla promozione della cooperazione tra i diversi paesi membri. L’incontro ha visto la partecipazione di membri di movimenti ecclesiali e ha rappresentato un momento di confronto tra la Santa Sede e le istituzioni religiose europee.
Udienza papale di oggi alla presidenza della Comece, gli episcopati cattolici dei paesi dell’Unione Europea, per discutere di Europa come baluardo del dialogo tra le nazioni. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone, udienze con movimenti ecclesiali e Comece
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