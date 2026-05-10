Napoli saluta il Papa con amore | scopri la nuova Pizza Papa Leone!

A Napoli è stata presentata una nuova pizza dedicata a Papa Leone XIV, che ha incontrato i cittadini della città. La proposta gastronomica porta il suo nome ed è stata annunciata ufficialmente durante un evento pubblico. La città ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, celebrando il pontefice e la tradizione culinaria locale. La pizza è stata realizzata con ingredienti selezionati e rappresenta un omaggio al Papa.

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