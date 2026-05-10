Napoli saluta il Papa con amore | scopri la nuova Pizza Papa Leone!
A Napoli è stata presentata una nuova pizza dedicata a Papa Leone XIV, che ha incontrato i cittadini della città. La proposta gastronomica porta il suo nome ed è stata annunciata ufficialmente durante un evento pubblico. La città ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, celebrando il pontefice e la tradizione culinaria locale. La pizza è stata realizzata con ingredienti selezionati e rappresenta un omaggio al Papa.
"> Napoli accoglie Papa Leone XIV: La Pizza a lui dedicata. In un evento storico per la città partenopea, il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo ha creato una pizza speciale dedicata a Papa Leone XIV, in visita a Napoli per festeggiare il primo anniversario del suo pontificato. Questa iniziativa rappresenta un caloroso saluto e un omaggio alla tradizione gastronomica napoletana. La pizza “Papa Leone”, simbolo di accoglienza e ospitalità, è un tributo a uno dei piatti più iconici di Napoli, famoso in tutto il mondo. Un omaggio di sapore e cultura. Gino Sorbillo ha voluto esprimere la sua gratitudine e affetto nei confronti del Pontefice con una creazione culinaria che racchiude l’essenza della cultura napoletana.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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