Un anno con Papa Leone XIV tra continuità con Francesco e rottura con Trump

Nel corso dell'ultimo anno, Papa Prevost ha mantenuto alcune linee di continuità con il pontificato di Francesco, pur distinguendosi in atteggiamenti e approcci. La sua gestione ha mostrato differenze nette rispetto a quella dell'ex presidente degli Stati Uniti, evidenziando una rottura con le posizioni e le scelte adottate durante l'amministrazione precedente. La sua figura si inserisce in un percorso che combina elementi di continuità e innovazione rispetto alle linee guida dei suoi predecessori.

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