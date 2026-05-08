Un anno con Papa Leone XIV tra continuità con Francesco e rottura con Trump
Nel corso dell'ultimo anno, Papa Prevost ha mantenuto alcune linee di continuità con il pontificato di Francesco, pur distinguendosi in atteggiamenti e approcci. La sua gestione ha mostrato differenze nette rispetto a quella dell'ex presidente degli Stati Uniti, evidenziando una rottura con le posizioni e le scelte adottate durante l'amministrazione precedente. La sua figura si inserisce in un percorso che combina elementi di continuità e innovazione rispetto alle linee guida dei suoi predecessori.
Papa Prevost ha dimostrato che si può essere diversi nei comportamenti e nel pensiero da Francesco senza tradirne l'eredità.🔗 Leggi su Fanpage.it
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