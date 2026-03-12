Paolo Cevoli Prosa cineforum e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative: al Teatro Donizetti va in scena lo spettacolo “Arlecchino muto per spavento” all’interno della stagione di prosa, mentre alla ChorusLife Arena è previsto un intervento di Paolo Cevoli. Inoltre, sono in programma cineforum a Nembro, Sarnico, Bolgare e Mozzo, insieme a varie letture e altre attività culturali.

Lo spettacolo “Arlecchino muto per spavento” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, Paolo Cevoli alla ChorusLife Arena, il cineforum a Nembro, Sarnico, Bolgare e Mozzo, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 12 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Betty Ambiveri di Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi” e in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Paolo Cevoli e i Figli di Troia. Un monologo sul filo di EneaDa domani a domenica al Teatro Sperimentale il comico romagnolo porta in scena la storia rivisitata. Si tratterà il tema del viaggio e soprattutto del percorso delle generazioni che si incontrano o ... ilrestodelcarlino.it