Striscione e cori contro Elly Schlein nello stadio di Monza Lei denuncia un tifoso

Durante una partita allo stadio di Monza, sono stati esposti uno striscione e lanciati cori contro la leader di un partito politico. La donna ha segnalato di aver ricevuto un insulto da parte di un tifoso, che avrebbe scritto “Comasco Schlein”. La vicenda sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno verificando la natura e l’origine delle espressioni rivolte alla donna.

“Comasco Schlein”. Occhio e croce, arrivando da tifosi avversari, si tratterebbe di un insulto, ma a che titolo? Che c’entra Elly Schlein? Lei, nel dubbio, ha sporto denuncia sentendo puzza di bruciato, anzi, di antisemitismo in quello striscione apparso nella curva del Monza in occasione della partita Monza-Como del 5 aprile 2025, vittoria dei lariani per 3-1. La figurina ritrae la segretaria generale del Partito Democratico sorridente con la maglia del Como. Le origine ebraiche della Schlein farebbero pensare a una forma di insulto razzista mascherato a odio politico. Per i i responsabili ci sarebbero gli estremi del reato di diffamazione...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Striscione e cori contro Elly Schlein nello stadio di Monza. Lei denuncia un tifoso Notizie correlate Cori, uno striscione e fumogeni, antagonisti contro Fratelli d'Italia: alta tensioneCori, uno striscione: “Fuori Alfredo Cospito dal 41 bis” e fumogeni sotto ai portici in piazza Ferretto dove nel tardo pomeriggio oggi, sabato 2... Giorgia Meloni ed Elly Schlein nello speciale di Enrico Mentana: le accuse nel botta e risposta a distanzaSono le ultime ore utili prima del doveroso silenzio elettorale e Giorgia Meloni ed Elly Schlein ne approfittano. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Primo maggio, il blitz fallito dei centri sociali: cos'è successo davvero | Libero Quotidiano.it; Primo maggio, la sinistra esplode a Torino: Fuori il Pd dal corteo | Libero Quotidiano.it. Monza-Como ed Elly Schlein: ecco perché il derby dello scorso anno è finito in procuraVolantini e adesivi con la scritta «Comasco Schlein»: un ultras del Monza è indagato per diffamazione aggravata dall’odio razziale ... monza-news.it Tifoso del Monza indagato per odio razziale: creò volantini con la scritta Comasco SchleinPer gli investigatori alla base di questo gesto c'è una forte componente discriminatoria verso Elly Shlein, in quanto esponente della cultura ... fanpage.it “Noi batteremo questo destra, daremo una nuova prospettiva a questo paese e una delle prime cose che faremo sarà riconoscere lo Stato di Palestina”. Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione del libro di Arturo Scotto ‘Flotilla, in viaggio per Gaza’ alla Cam - facebook.com facebook “Noi batteremo questo destra, daremo una nuova prospettiva a questo paese e una delle prime cose che faremo sarà riconoscere lo Stato di Palestina”. Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione del libro di Arturo Scotto ‘Flotilla, in viaggio per Gaza’ alla Cam x.com