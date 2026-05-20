Malore dopo la puntura di un insetto | 52enne in pericolo di vita

Un uomo di 52 anni è stato ricoverato al policlinico Sant’Orsola di Bologna dopo aver accusato un malore subito dopo essere stato punto da un insetto. Le sue condizioni sono considerate gravi e si trovano sotto osservazione nel reparto di emergenza. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente o sull’identità dell’uomo. La situazione resta monitorata dai medici che cercano di stabilizzare le sue condizioni.

Un uomo di 52 anni è stato ricoverato al policlinico Sant’Orsola di Bologna per un malore causato dalla puntura di un insetto. Il 52enne si trovava nella sua abitazione, che si trova nella campagna vicino a Molinella.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayAll’arrivo dei carabinieri, chiamati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Ho Adottato un Cow Killer (Puntura più Dolorosa)

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