Un uomo è deceduto dopo essere stato punto da un insetto durante un pomeriggio di sole. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e tifosi di una squadra locale, che hanno espresso vicinanza alla famiglia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato, in una giornata normalmente dedicata al relax. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, mentre amici e conoscenti ricordano l’uomo con affetto.

Ferrara, 4 maggio 2026 – Un malore improvviso e il cuore che si ferma, nel pieno di un tranquillo sabato di sole. Per Nico Tuffanelli, 51enne di Baura, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il decesso dell’uomo ha gettato nel dolore i familiari e i tanti che lo conoscevano e stimavano nella frazione e non solo. Le cause di quella morte improvvisa sono ancora in fase di accertamento. Stando alle prime testimonianze, pare però che poco prima di sentirsi male l’uomo fosse stato punto da un insetto (la correlazione tra le due circostanze dovrà comunque essere verificata). Il malore improvviso dopo la puntura di un insetto. I fatti. Il tutto è accaduto nella tarda mattinata di sabato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo puntura di insetto, il cordoglio di amici e tifosi della Spal per Nico

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