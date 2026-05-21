Dopo l'addio di Conte, il Napoli ha iniziato a muoversi per trovare il nuovo allenatore. Maurizio Sarri viene valutato tra Napoli e Atalanta, mentre il direttore sportivo del club partenopeo ha incontrato a Milano un allenatore molto noto, con una cena come primo passo di un possibile accordo. La scelta del nuovo tecnico sta occupando le discussioni interne e le trattative si stanno intensificando in queste ore.

Il dopo-Conte al Napoli è appena partito: Maurizio Sarri è conteso tra Napoli e Atalanta, mentre il DS azzurro Giovanni Manna punta su Massimiliano Allegri, con tanto di cena a Milano come primo atto concreto. Manna a cena con Allegri: proposta già sul tavolo. Il Corriere della Sera svela quello che in molti sospettavano: il vero obiettivo di Manna per la panchina del Napoli è Massimiliano Allegri. I due si conoscono da tempo, il rapporto è di amicizia consolidata, e di recente si sono ritrovati a cena a Milano. Non un incontro casuale: il DS azzurro ha già avanzato una vera e propria proposta. Del resto, già la scorsa estate, prima che Antonio Conte decidesse di restare, Allegri aveva trovato un’intesa di massima con De Laurentiis per un contratto biennale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Panchina Napoli, spunta il vero obiettivo di Manna: ci è già andato a cena!

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