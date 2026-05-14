Il Napoli ha ripreso a seguire Takefusa Kubo, esterno offensivo della Real Sociedad, in vista della prossima finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, la società partenopea aveva già mostrato interesse per il giocatore nella sessione precedente e ora ha deciso di riaccendere l’attenzione su di lui. La società azzurra, attraverso il responsabile degli acquisti, sta valutando le possibilità di un eventuale ingaggio. La situazione resta sotto osservazione in attesa di sviluppi.

Takefusa Kubo torna nel mirino del Napoli per l’estate. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, gli azzurri hanno ripreso a monitorare l’esterno offensivo della Real Sociedad dopo l’interesse già manifestato nella scorsa sessione di mercato. Kubo e la Real Sociedad: il profilo che affascina Manna. Giovanni Manna non ha mai smesso di seguire il talento giapponese. Le qualità tecniche di Kubo, classe 2001, corrispondono perfettamente alle esigenze tattiche del progetto azzurro: dribbling incisivo, visione di gioco superiore e capacità di giocare su entrambe le fasce. In Liga ha dimostrato di fare la differenza in un campionato competitivo, alternando passaggi illuminanti a tiri precisi dalla distanza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli torna sull’obiettivo: Manna lo monitora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATALANTA NAPOLI 2-1 GOL ANNULLATO GUTIERREZ SENZA MOTIVO! IMBARAZZANTE

Sullo stesso argomento

Manna, un club di Serie A ci pensa: il Napoli monitora la situazioneDopo aver conquistato uno Scudetto e una Supercoppa italiana da direttore sportivo degli azzurri, Manna potrebbe lasciare Napoli in estate.

Napoli, il club ha un obiettivo chiaro! Le prossime mosse di Manna: i nomi sul tavoloIl Napoli ha un obiettivo chiaro: vivere queste ultime 7 partite senza distrazioni e a mente leggera per provare a compiere un impresa unica nel...

#Online la Selezione stampa @UispNazionale . In primo piano: Bicincittà: Tra misteri e leggende: a Erchie torna l'appuntamento con Bicincittà. Su BrindisiReport.it; Progetto Differenze 2.0 Uisp: Napoli, in una scuola di Ponticelli sportello d’ascolto per il cont x.com

De Bruyne sulla differenza tra Italia e Inghilterra: Penso che in Italia molte delle squadre giochino molto simili tra loro, dove si annullano a vicenda un po'. Dove invece in Inghilterra ci sono molte squadre che giocheranno in modo molto diverso. reddit

Napoli, fissato il rientro di Lukaku. Cosa filtra sul reintegro e sul futuro dell'attaccante belgaMa quindi quando torna Romelu Lukaku? Il Napoli è in attesa del ritorno del centravanti che ha scelto di continuare il recupero dall'infortunio in Belgio, seguito dallo staff della sua Nazionale. calciomercato.com

Dal Belgio: Lukaku non torna al Napoli, pesa il retroscena sulla ricaduta per infortunioLa notizia è uscita in mattinata, Romelu Lukaku non si è presentato al centro sportivo del Napoli oggi per la ripresa degli allenamenti sotto la guida di Antonio Conte, scatenando un vero caso dalle ... tuttomercatoweb.com