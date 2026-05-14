Il Napoli torna sull’obiettivo | Manna lo monitora

Da spazionapoli.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha ripreso a seguire Takefusa Kubo, esterno offensivo della Real Sociedad, in vista della prossima finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, la società partenopea aveva già mostrato interesse per il giocatore nella sessione precedente e ora ha deciso di riaccendere l’attenzione su di lui. La società azzurra, attraverso il responsabile degli acquisti, sta valutando le possibilità di un eventuale ingaggio. La situazione resta sotto osservazione in attesa di sviluppi.

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Takefusa Kubo torna nel mirino del Napoli per l’estate. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, gli azzurri hanno ripreso a monitorare l’esterno offensivo della Real Sociedad dopo l’interesse già manifestato nella scorsa sessione di mercato. Kubo e la Real Sociedad: il profilo che affascina Manna. Giovanni Manna non ha mai smesso di seguire il talento giapponese. Le qualità tecniche di Kubo, classe 2001, corrispondono perfettamente alle esigenze tattiche del progetto azzurro: dribbling incisivo, visione di gioco superiore e capacità di giocare su entrambe le fasce. In Liga ha dimostrato di fare la differenza in un campionato competitivo, alternando passaggi illuminanti a tiri precisi dalla distanza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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