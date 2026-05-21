Pamela terzo giorno di ricerche | sul posto anche gli speleologi

A Sant’Omobono Terme, le operazioni di ricerca dei resti di Pamela Genini continuano per il terzo giorno consecutivo. Sul luogo sono presenti anche degli speleologi, impegnati nelle verifiche e nelle esplorazioni. Le attività si svolgono in un’area che da giorni è al centro dell’attenzione, mentre le forze dell’ordine coordinano le operazioni di indagine e di cerca. Le ricerche sono state avviate subito dopo la scomparsa, e al momento non ci sono aggiornamenti sulle eventuali scoperte.

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