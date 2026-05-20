Pamela Genini secondo giorno di ricerche Chiusa anche la provinciale per la Valle Imagna | code e traffico - Video

Nelle prime ore di questa giornata, le autorità hanno proseguito le ricerche per la scomparsa della 29enne, coinvolgendo unità cinofile specializzate. La provinciale che collega alla Valle Imagna è stata chiusa temporaneamente, provocando code e traffico intenso nella zona. Le operazioni si sono concentrate anche nell’area del santuario di Sant’Omobono Terme, ma finora non sono stati rinvenuti elementi utili riguardo alla testa della giovane. L’indagine continua senza sosta, mentre le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulle attività in corso.

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LE INDAGINI. Secondo giorno di controlli con i cani molecolari: i carabinieri hanno passato al setaccio anche l’area del santuario di Sant’Omobono Terme, ma della testa della 29enne non è stata trovata traccia. Secondo giorno di ricerche con i cani nelle aree boschive e rurali di Sant’Omobono Terme, individuate sulla base delle risultanze investigative, per cercare la testa di Pamela Genini, la 29enne originaria di Strozza uccisa il 14 ottobre scorso a Milano dall’ex Gianluca Soncin. Anche nella giornata di mercoledì 20 maggio i carabinieri sono tornati al lavoro con l’unità cinofila specializzata arrivata da Firenze, già impegnata ieri negli appezzamenti riconducibili a Francesco Dolci, ex fidanzato della giovane e indagato dal 6 maggio per il vilipendio della tomba di Pamela. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pamela Genini, secondo giorno di ricerche. Chiusa anche la provinciale per la Valle Imagna: code e traffico - Video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pamela Genini, le ricerche di Francesco Dolci. Il testimone: «Telefonate dopo il vilipendio» Sullo stesso argomento Leggi anche: Caso Pamela Genini, nuove ricerche a Sant’Omobono. Dolci convocato dai carabinieri - Foto e video Cani molecolari nei campi: ricerche per la testa di Pamela Genini? Punti chiave Come possono i cani molecolari individuare i resti nei terreni agricoli? Chi ha orchestrato la profanazione della tomba dopo... Secondo giorno di controlli con i cani molecolari: i carabinieri hanno passato al setaccio anche l’area del santuario di Sant’Omobono Terme, ma della testa della 29enne non è stata trovata traccia. x.com Pamela Genini, secondo giorno di ricerche. Perlustrata anche l’area del santuario della CornabusaSecondo giorno di controlli con i cani molecolari: i carabinieri hanno passato al setaccio anche l’area del santuario di Sant’Omobono Terme, ma della testa della 29enne non è stata trovata traccia. ecodibergamo.it Si cerca la testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci e nelle campagne attorno a GravereCarabinieri, unità cinofile e specialisti al lavoro nelle campagne per cercare la parte del corpo mai ritrovata della donna uccisa nel 2009 ... giornalelavoce.it