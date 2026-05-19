Pamela Genini al via le ricerche della testa nelle aree rurali della Bergamasca usati cani specifici per i resti umani

Le ricerche della testa di una persona sono iniziate nelle zone rurali della Bergamasca. Sono stati impiegati cani addestrati specificamente per ritrovare resti umani. La Procura ha indicato che, a causa dell’ampiezza delle aree da ispezionare e della complessità del territorio, le operazioni potrebbero durare diversi giorni. Il lavoro coinvolge forze dell’ordine e teams specializzati, concentrandosi su zone agricole e aree boschive della regione.

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Considerata l’estensione delle zone da ispezionare e la complessità del territorio, la Procura stima che le ricerche proseguiranno per diversi giorni. Al momento l’unico indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro è l’ex fidanzato di Pamela, Francesco Dolci Sono in corso le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, al via le ricerche della testa nelle aree rurali della Bergamasca, usati cani "specifici per i resti umani" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pamela Genini, in corso le ricerche della testa in aree ruraliSono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin, la cui tomba è stata profanata e... Pamela Genini, in corso ricerche della testa in aree ruraliSono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin e la cui tomba è stata... Caso Pamela Genini, nuove ricerche dei carabinieri nelle aree rurali della Bergamasca x.com Profanazione della tomba di Pamela Genini, perquisite fino a tarda notte le case di Dolci e dei genitori reddit Al via le ricerche della testa di Pamela anche con le unità cinofileDa questa mattina i carabinieri di Bergamo hanno avviato le ricerche della testa di Pamela Genini, la ragazza uccisa il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e il cui cadavere ... ansa.it Pamela Genini, in corso le ricerche della testa del corpo in aree ruraliSono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, la cui tomba è stata profanata e il cui ... lapresse.it