Palmi si accende di vela | sfida per il Trofeo Costa Viola

Palmi si prepara ad accogliere una regata di vela il 25 e 26 aprile 2026, quando si svolgerà la tappa del XIX Campionato di Vela d'Altura, denominata Trofeo Costa Viola. L’evento coinvolge diverse imbarcazioni e atleti provenienti da varie zone, attirando l’attenzione sul turismo e le attività sportive locali. La manifestazione si svolge lungo le acque del lungomare, con partenze e arrivi previsti in punti definiti del porto.

? Cosa sapere Palmi ospita il Trofeo Costa Viola il 25 e 26 aprile 2026.. La tappa del XIX Campionato di Vela d'Altura promuove il turismo locale.. Il Porto Tonnara di Palmi ospiterà nelle giornate del 25 e 26 aprile 2026 una tappa fondamentale del XIX Campionato di Vela d’Altura 2025-26, con la sfida per il prestigioso Trofeo Velico Costa Viola. La manifestazione, organizzata dalla Sezione di Palmi della Lega Navale Italiana, vede il sostegno diretto del Comune di Palmi attraverso l’assessorato allo sport, al turismo e ai grandi eventi. Non si tratta solo di una competizione tra imbarcazioni, ma di un appuntamento che ha ormai consolidato la sua identità grazie a tre edizioni alle spalle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palmi si accende di vela: sfida per il Trofeo Costa Viola Notizie correlate Vela, al Trofeo Princesa Sofia di Maiorca l’Italia si prende il podio: fa tris di medaglieMaiorca, 4 aprile 2026 – Tre podi super per l’Italia della Vela Azzurra al Trofeo Princesa Sofia, di Maiorca. Leggi anche: Trofeo Oro in Euro Si accende l’entusiasmo. Le migliori specialiste si sfidano a Cinquale