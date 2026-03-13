C' è un indagato per l' incendio del lido Sunset beach club di Palmi

Un uomo è stato messo sotto inchiesta per l’incendio che ha distrutto il Sunset Beach Club a Palmi. La notizia è stata confermata dall’Agi, che ha riportato i dettagli dell’indagine in corso. Le autorità stanno ancora raccogliendo elementi per chiarire cosa abbia causato il rogo che ha interessato la struttura balneare.

L'episodio si è verificato la sera dello scorso 8 marzo alla Tonnara, una delle spiagge più caratteristiche della Costa Viola C'è un indagato per l'incendio che ha colpito una struttura balneare di Palmi. È quanto riporta l'Agi. L'episodio si è verificato la sera dello scorso 8 marzo alla Tonnara, una delle spiagge più caratteristiche della Costa Viola. La pronta reazione degli addetti alla sicurezza e dei proprietari del ritrovo, ha permesso però la rapida evacuazione di circa cento persone che si trovavano all'interno del locale, convenuti per festeggiare l'8 marzo. Gli inquirenti, continua l'Agi, stanno lavorando per scoprire i motivi del gesto che ha destato vasta solidarietà tra l'opinione pubblica palmese e delle istituzioni verso i proprietari della struttura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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