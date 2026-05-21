Pallavolo allenamento a porte aperte per la nazionale al palasport
Giovedì 21 maggio, dalle 18.30 alle 20, al Palasport di Genova si terrà un allenamento a porte aperte della nazionale femminile di pallavolo. La squadra si prepara per l'edizione 2026 dell’Aia Aequilibrium Cup Women Elite, che si svolgerà dal 22 al 24 maggio. Durante la sessione, le atlete si eserciteranno in vista delle partite contro Serbia, Turchia e Polonia. L’evento offre l’opportunità di assistere all’allenamento pubblico della squadra prima delle competizioni internazionali.
Allenamento a porte aperte giovedì 21 maggio, dalle 18.30 alle 20, al Palasport di Genova, per la nazionale femminile di pallavolo, che sarà impegnata nell'edizione 2026 dell'Aia Aequilibrium Cup Women Elite, in programma dal 22 al 24 maggio, contro Serbia, Turchia e Polonia.La capienza massima. 🔗 Leggi su Today.it
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