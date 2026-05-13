LIVE Svizzera-Italia 16-17 Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA | via alla seconda frazione di gioco!

Al 31’47” della partita tra Svizzera e Italia nelle qualificazioni mondiali di pallamano, la Svizzera segna un gol, approfittando di una difesa azzurra disattenta nonostante la presenza di un giocatore in più. La partita si sta svolgendo in diretta e si sta entrando nella seconda metà del secondo tempo. I tifosi possono aggiornarsi sulla situazione in corso attraverso le fonti di diretta online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31’47” Gol della Svizzera. Disattenta la difesa azzurra che subisce il gol nonostante l’uomo in più. 31? 25? Bortoli va in penetrazione e trova il gol con il mancino! 16-18 per l’Italia. 31’03” Zhender mette il piede sulla palla per impedire il passaggio azzurro. Due minuti in panchina per lui. 30’32” Ebner para l’insidiosa girella di Sigrist. 30 00?Parte la Svizzera con la palla in mano, anche se in inferiorità numerica a causa del fallo di Laube a fine primo tempo. SECONDO TEMPO 19.55 Rientrano in campo le due squadre, manca pochissimo all’inizio del secondo tempo. 19.52 L’Italia è stata trascinata in questa prima frazione da Helmeon, che ha messo a segno 7 reti su 9 tentativi di tiro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svizzera-Italia 16-17, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: via alla seconda frazione di gioco! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Svizzera-Italia 16-17, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: azzurri avanti all’intervallo LIVE Svizzera-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: comincia il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Comincia la partita, il primo possesso è azzurro! PRIMO TEMPO 19. Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali 2027: a Zurigo l’andata fra Italia e Svizzera · Diretta Sky Sport Arena e YouTube Sky Sport; Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: il programma e dove vedere l’Italia in Top Division; Calendario Mondiali hockey ghiaccio 2026: orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Bimba svizzera si perde a Roma: ritrovata dalla polizia. Libera Università di Lingue e Comunicazione di MilanoDiploma in Finance????:?jw2??.???)??Universit?t der Bundeswehr München Sociological degree-St. Joseph - Results on X | Live Posts & Updates x.com Svizzera-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, programma, streamingIl primo momento della verità è arrivato per l'Italia della pallamano. Il pass per i Mondiali 2027 passa innanzitutto dalla gara d'andata, in trasferta, ... oasport.it LIVE Svizzera-Italia, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027 in DIRETTA: playoff d’andata per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Svizzera e Italia ... oasport.it