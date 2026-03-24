Un riconoscimento al lavoro, alla crescita e al valore della nazionale italiana. In vista del percorso di qualificazione per Europei 2028 di pallamano, che si terranno 13 al 30 gennaio (fra quasi due anni) fra Portogallo, Spagna e Svizzera, gli azzurri ottengono un’importante notizia. Nel sorteggio che si terrà il prossimo 26 marzo, alle ore 19.00 a Lisbona, Parisini e compagni avranno la certezza di fare parte della seconda fascia di squadre che andranno a caccia del pass per il torneo continentale. Non le teste di serie, ma appena dietro alle “Big” europee: Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Norvegia, Slovenia, Svezia davanti a... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, l’Italia avanza in seconda fascia per il percorso di qualificazione agli Europei 2028

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