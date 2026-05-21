Palio della Stella | record di 10 | 68 per il trionfo di Settembrini
Il Palio della Stella si è concluso con un record di 10 secondi e 68 centesimi, stabilito dal concorrente Settembrini, che ha conquistato la vittoria. La gara si è svolta a Olbia, dove gli organizzatori hanno curato attentamente la logistica per garantire lo svolgimento senza intoppi. Interessano ora le ragioni che hanno permesso a Settembrini di superare i tempi degli anni precedenti e chi si è occupato della gestione della manifestazione in loco.
? Domande chiave Come ha fatto Settembrini a superare i limiti degli anni passati?. Chi ha garantito la perfetta gestione logistica della gara a Olbia?. Perché il sindaco Mamia considera questo traguardo un modello di resilienza?. Quali conseguenze avrà questo nuovo record per i futuri corridori galluresi?.? In Breve Settembrini ha corso con Clara de S’ena per il traguardo di Badesi.. Il percorso sportivo dell'atleta include successi nel 2017 e nel 2025.. L'evento è stato gestito dall'Associazione Lu Juali e dal Comitato San Simplicio.. Il sindaco Gian Mario Mamia ha ringraziato il Comune di Olbia per l'organizzazione.. Emilio Settembrini ha conquistato il Palio della Stella a Olbia domenica 17 maggio, segnando un tempo record di 10:68 per la comunità di Badesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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