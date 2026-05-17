Salone di Torino | record di ingressi e trionfo della Settecolori

Il Salone di Torino ha registrato un incremento record di visitatori, con un grande successo per la sezione dedicata alla Settecolori. Sono stati presentati autori che si distinguono per la loro produzione indipendente, sfidando le logiche di mercato e la produzione di massa. La manifestazione ha messo in evidenza come alcune pubblicazioni abbiano scelto di puntare sulla qualità editoriale, senza affidarsi alle tradizionali forme di sostegno politico o industriale. La partecipazione è stata molto nutrita, con numerosi incontri e presentazioni di libri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può la qualità editoriale sostituire la vecchia militanza politica?. Chi sono gli autori che stanno sfidando la produzione di massa?. Perché il pubblico del Salone preferisce i libri fisici al digitale?. Cosa significa il successo della Settecolori per il futuro delle fiere?.? In Breve 40.000 ingressi supplementari registrati giovedì presso il padiglione del Lingotto. Manuel Grillo e Stenio Solinas guidano la linea editoriale della Settecolori. Incontri con Aldo Cazzullo, cardinale Matteo Zuppi e la scrittrice Lea Ypi. Partecipazione di Jovanotti e Zerocalcare agli appuntamenti del Salone di Torino. Il Salone del Libro di Torino registra un afflusso record con 40. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone di Torino: record di ingressi e trionfo della Settecolori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Salone del Mobile: record di presenze e trionfo contro la crisi globale Dalla musica alla poesia: il talento della sedicenne al Salone di Torino? Cosa sapere La sedicenne Sara Salvini presenta la raccolta Ombre di luce al Salone di Torino. Se andate al Salone del Libro di Torino, fate una visita allo Stand Libraccio. Potreste trovare chicche di un certo livello x.com Salone del Libro di Torino, partenza da record: oltre 40 mila visitatori nel giorno inauguraleTra gli ospiti che hanno richiamato più pubblico figurano Alessandro Barbero, Emmanuel Carrère e Alberto Angela ... quotidianopiemontese.it Alcune persone sono stranamente arrabbiate per la sua esistenza reddit Salone del Libro di Torino fa record all'apertura: il 14 maggio oltre 40 mila visitatoriBoom di presenze, sale esaurite e Auditorium aperto integralmente per la prima volta. Ospiti, tra gli altri, Jovanotti e Zerocalcare ... giornalelavoce.it