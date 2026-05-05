Turismo da record a Milano 23 milioni di presenze | il 68% dei visitatori è straniero I dati del boom

A Milano si registra un afflusso di visitatori senza precedenti, con 23 milioni di presenze nel corso dell'anno. La maggior parte di queste persone proviene dall'estero, rappresentando il 68% dei turisti. Secondo i dati ufficiali, il settore ha registrato circa un milione e mezzo di arrivi in più rispetto all’anno precedente, con un incremento di circa 3 milioni e 800mila presenze complessive.

C'è un settore in Lombardia che continua a confermarsi in forte crescita. Si tratta del turismo, che anche nel 2025 ha segnato un aumento record con quasi un milione e mezzo di arrivi e circa 3 milioni e 800mila presenze in più rispetto all'anno precedente. Nel complesso, sono state registrati.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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