Palidoro trattore rubato e ruote squarciate | Così non si può andare avanti

A Palidoro, nella giornata del 21 maggio 2026, un residente ha denunciato il furto di un trattore all’interno della propria proprietà. L’uomo ha anche segnalato che sette ruote dei mezzi appartenenti alla famiglia sono state squarciate, causando danni ingenti. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi più efficaci per garantire la sicurezza nella zona. La vittima ha espresso rabbia e frustrazione per quanto avvenuto, sottolineando la difficoltà di vivere in un’area soggetta a episodi di questo tipo.

Fiumicino, 21 maggio 2026 – Un trattore rubato e sette ruote tagliate ai mezzi della famiglia. È una denuncia carica di rabbia e amarezza quella di Antonio, residente a Palidoro, che racconta quanto accaduto nella sua proprietà e chiede maggiore sicurezza sul territorio. Il furto del trattore è il cuore della vicenda. Secondo quanto riferisce, il mezzo agricolo è stato portato via e, ad oggi, avrebbe un valore di circa 20mila euro. Una cifra importante, ma il danno non è solo economico. Per chi vive e lavora in campagna come Antonio, un trattore non è un bene qualsiasi: è uno strumento quotidiano, necessario per mandare avanti il lavoro, curare i terreni, organizzare le attività. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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